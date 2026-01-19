Sinop'ta domuzu eliyle yakalayan kişiye kesilen ceza iptal oldu

Cezanın iptal edilmesinin ardından açıklamalarda bulunan 41 yaşındaki Şenel Yılmaz, olayın yanlış anlaşıldığını söyledi.

Köyünden Erfelek’e giderken domuz sürüsüyle karşılaştığını belirten Yılmaz, "Sürü yolun altına inmişti, birkaç domuz da yolun üstünde kalmıştı. Aracımla geri dönerek, yolun üstünde kalan domuzu karın içinden alıp diğerlerinin peşine saldım. Avlanma gibi bir durum söz konusu değil. Ben domuz falan avlamadım. Videolarda da bu açıkça görülüyor. Bir yanlış anlaşılma oldu ama şu anda cezam Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından iptal edildi" dedi.

NE OLMUŞTU?

Sinop'un Erfelek ilçesinde karşılaştığı domuz sürüsünden bir yavruyu eli ile yakaladığı görüntüleri sanal medyadan paylaşan Şenel Yılmaz'a , yaban hayvanı yakalayıp sürüden ayırdığı ve avlanma mevzuatına aykırı davrandığı gerekçesiyle 14 bin 911 lira idari para cezası kesilmişti.