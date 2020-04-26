AKP'li vekil sosyal medyada alay konusu oldu

26 Nisan 2020 Pazar, 18:35

AKP'li Gündoğdu, İsveç'in Malmö kentinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken'in, Türkiye'ye getirilmesi üzerine, yaptığı paylaşıma “Çok doğru başkanım' diye yanıt verdi. Gündoğdu'nun bu paylaşımı trol hesap iddialarını gündeme getirdi.

AKP'li VEKİLDEN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Gündoğdu, ''Bir belediye başkanımıza yanıt vermek isterken, kendi tweetimi yanıtlamışım. Ve akabinde sosyal medya linci başlamış. Neyse bu karantina günlerinde baya eğlenip, tebessüm etmiş oldunuz ve bizde vesile olduysak ne mutlu'' açıklamasını yaptı.