AKP’nin çocuk evliliği ısrarı
AKP, TBMM Başkanlığı’na sunulan infaz yasa teklifine son anda “erken yaşta evlilikleri” dahil etmek istedi. Ancak AKP’nin bu önerisine muhalefet destek vermedi.
TBMM Başkanlığı’na sunulan infaz düzenlemesi kapsamında AKP,
CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP temsilcileri iki gün üst üste bir araya geldi.
Görüşmelerde, edinilen bilgiye göre AKP heyeti teklifi önümüzdeki salı jet
hızıyla yasalaştırmak için destek istedi. CHP’liler ise teklife genel olarak
karşı olmadıklarını, olumlu katkı vermek istediklerini ancak düzenlemelerin
kapsamını “yeterli” bulmadıklarını dile getirdi.
‘GAZETECİLERE ÖZGÜRLÜK’
CHP’lilerin, suçlarının “ifade özgürlüğü” kapsamında kaldığı
belirtilen, özellikle gazeteci ve akademisyenlerin de ceza indiriminden
yararlanmasını isteyerek, “Bu kesimleri kapsamayan düzenleme toplum vicdanında
kabul görmez” mesajını verdiği öğrenildi. CHP’liler ayrıca teklifin 53.
maddesinin 4. fıkrasındaki düzenlemelerle ilgili de çekincelerini paylaştı.
Bu hükümlerin, uyuşturucu ve cinsel istismar suçlarına da
“örtülü ceza indirimi” öngördüğünü belirten CHP’lilerin, bunu kabul
etmediklerini aktardığı belirtildi. Denetimli serbestliği herkese bir yıl
uygulamak yerine, cezanın en az yüzde 40’ının cezaevinde çekilmesini öngören
düzenlemeden de vazgeçilmesi istendi.
CHP kaynakları, bu düzenlemenin özellikle “Cumhurbaşkanına
hakaret” suçunu işleyenlerin hapse girmelerinin önünü açacağını ifade etti.
AKP, CHP ve İYİ Parti arasında önceki gün akşam gerçekleşen görüşmede de “erken
yaşta evlilik” suçundan ceza alanlarla ilgili yasal düzenleme çalışması da
gündeme geldi. AKP’nin bu konudaki görüşlerini sorduğu CHP’lilerin, “Önce
teklifi görmemiz gerekiyor. Kamu vicdanını zedeleyecek bir işin içinde olmayız”
yanıtını verdiği ifade edilirken, İYİ Parti’nin de “böylesine önemli bir
düzenlemenin alelade şekilde teklife eklenmesinin başka mağduriyetlere yol
açabileceği” uyarısında bulunduğu kaydedildi. CHP ve İYİ Partililerin, bu
düzenlemenin, infaz paketinden ayrı değerlendirilmesi gerektiğini, öncelikle
bir alt komisyonda tartışılmasının faydalı olacağını vurguladığı kaydedildi.
‘GASP VAR AĞIR TAHRİK YOK’
Görüşmelerde ayrıca İYİ Partililer, teklifte “ağır tahrik
indiriminin” de girmesi yönünde görüş bildirdiler. Teklifte, “hırsızlık, gasp,
dolandırıcılık, zimmetine para geçirme” gibi suçların “ceza indiriminden
yararlanabildiği” ancak “kendini savunmak amacıyla istemeden bir kişinin
ölümüne sebep olan hükümlülerin bu indirimden muaf tutulduğu” anımsatıldı.
AKP’nin de İYİ Parti’nin bu önerisine “sıcak baktığı” kaydedildi.
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