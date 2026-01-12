Cumhuriyet Gazetesi Logo
Derbide yedek kalan Uğurcan Çakır'dan flaş hamle

12.01.2026 09:08:00
Fenerbahçe'nin Süper Kupa'yı 2-0 kazandığı finale Galatasaray kalede Günay Güvenç ile başlamıştı. Okan Buruk'un bu sürpriz kararı sonrası Uğurcan Çakır'dan dikkat çeken bir hamle geldiği iddia edildi.

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ın kalesini Günay Güvenç korumuştu. Karşılaşmayı 2-0 kaybeden sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un Uğurcan Çakır yerine Günay Güvenç'e görev vermesi tartışma konusu olmuştu. Uğurcan Çakır'dan yedek kaldığı Fenerbahçe derbisinin ardından çarpıcı bir hamle geldiği iddia edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçında yedek kalmasından rahatsız oldu. Milli eldivenin Okan Buruk'la özel görüşerek bu rahatsızlığını bizzat ilettiği öne sürüldü.

Günay Güvenç'in ise yedek kalmaktan dolayı huzursuz olduğu ifade ediliyor. Okan Buruk'un dengeyi sağlamak için çözüm arayışına girdiği aktarıldı.

