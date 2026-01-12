Derbide yedek kalan Uğurcan Çakır'dan flaş hamle

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ın kalesini Günay Güvenç korumuştu. Karşılaşmayı 2-0 kaybeden sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un Uğurcan Çakır yerine Günay Güvenç'e görev vermesi tartışma konusu olmuştu. Uğurcan Çakır'dan yedek kaldığı Fenerbahçe derbisinin ardından çarpıcı bir hamle geldiği iddia edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçında yedek kalmasından rahatsız oldu. Milli eldivenin Okan Buruk'la özel görüşerek bu rahatsızlığını bizzat ilettiği öne sürüldü.

Günay Güvenç'in ise yedek kalmaktan dolayı huzursuz olduğu ifade ediliyor. Okan Buruk'un dengeyi sağlamak için çözüm arayışına girdiği aktarıldı.