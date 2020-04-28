Akşener, ‘gizli ittifak’ iddialarına yanıt verdi

28 Nisan 2020 Salı, 02:00

Kulislerde, bu sözlerin perde arkasında Akşener’in “TBMM’de yasalaşan İnfaz Yasası’yla birlikte yeniden alevlenen ‘HDP-İYİ Parti gizli ittifakı’ söylemlerine yanıt vermek, milliyetçi ve muhafazakâr seçmeni konsolide etmek olduğu ifade ediliyor. İYİ Parti’den infaz teklifinde yer alan bazı maddelerin kadın katillerine, cinsel istismar suçlarına ve terör suçlarına dolaylı af getireceğine yönelik tepkiler gelmişti.

İYİ Parti’nin bu süreçteki tepkilerinin kamuoyunda ‘HDP ve CHP’nin tepkileriyle benzerlik gösterdiği’ gibi algılandığı, Akşener’in de bir kez daha “partisinin HDP ile ittifakta olmadığının altını çizmek istediği” ifade ediliyor.