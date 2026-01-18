CHP'den, 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın öldürülmesine ilişkin soru önergesi: Ali Yerlikaya'ya 20 soru!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, İstanbul'da 17 yaşındaki Atlas Çağlayan cinayetine ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle Meclis’e soru önergesi sundu.

"DERİN BİR SOSYAL, KAMUSAL VE YÖNETSEL KRİZ"

ÖnergesiNde İstanbul’un Güngören ilçesinde 16 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın, henüz 15 yaşındaki bir çocuk tarafından bıçaklanarak öldürülmesinin, Türkiye’de çocukların giderek artan biçimde şiddetin hem mağduru hem de faili hâline getirildiği vahim tabloyu bir kez daha gözler önüne serdiğini belirten Tanrıkulu, şunları kaydetti:

"Bu olayda kaybettiğimiz Atlas da, suça sürüklenen diğer çocuk da, aslında korunması gereken, yaşam hakkı güvence altına alınması gereken bireylerdir. Birinin hayatını kaybettiği, diğerinin ise ağır bir suçun faili olarak yaşamının geri kalanını etkileyecek bir sürecin içine sürüklendiği bu tablo, meselenin yalnızca adli değil; derin bir sosyal, kamusal ve yönetsel kriz olduğunu açıkça ortaya koymaktadır."

"İHMALLER ZİNCİRİ HER DEFASINDA YENİ ACILARIN ÖNÜNÜ AÇMAKTADIR"

"Bugün çocukların kamusal alanlarda, okul çevrelerinde, kafelerde, sokakta, parklarda bu denli kolay biçimde bıçak ve benzeri delici aletler taşıyabiliyor olması; kolluk güçlerinin önleyici sorumluluğunun, yerel ve merkezi idarenin koruyucu yükümlülüklerinin ne ölçüde ihmal edildiğini göstermektedir. Güvenlik politikalarının yalnızca olay yaşandıktan sonra devreye giren, cezalandırmaya odaklı bir anlayışla yürütülmesi çocukları korumadığı gibi şiddeti de önlememektedir. Tam tersine, ihmaller zinciri her defasında yeni acıların önünü açmaktadır.

Öte yandan, suça sürüklenen çocuklara ilişkin önleyici, rehabilite edici ve koruyucu sosyal politikaların uzun süredir etkili biçimde işletilmediği açıktır. İçişleri Bakanlığı’nın; Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte, çocukları merkeze alan, sürdürülebilir ve somut sonuç üreten bir eşgüdüm mekanizması kuramadığı görülmektedir. Okullarda rehberlik hizmetlerinin yetersizliği, sosyal hizmetlerin sahaya inememesi, risk altındaki çocukların zamanında tespit edilememesi, bu ağır tablonun başlıca nedenlerindendir.

Çocukların şiddete yönelmesinde yoksulluk, dışlanmışlık, denetimsizlik, sosyal çevre, aile içi sorunlar ve dijital medyada şiddeti olağanlaştıran içeriklerin etkisi göz ardı edilemez. Ancak tüm bu faktörler karşısında devletin sorumluluğu, 'önleme ve koruma yükümlülüğü' çerçevesinde değerlendirilmelidir. Çocukları koruyamayan bir sistemin, yalnızca cezai yaptırımlarla bu sorunu çözmesi mümkün değildir."

"BENZER ACILARIN TEKRAR YAŞANMAMASI İÇİN HANGİ SOMUT ADIMLARIN ATILDIĞI YA DA ATILMASININ PLANLANDIĞI ORTAYA KONULMALIDIR"

B"u nedenle Güngören’de yaşanan bu olayın tüm yönleriyle ve şeffaf biçimde aydınlatılması, kamusal bir ihmalin bulunup bulunmadığının ortaya çıkarılması zorunludur. Çocukların karıştığı ağır suçlara ilişkin güncel, kapsamlı ve erişilebilir verilerin kamuoyuyla paylaşılması; okul çevreleri ve gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda hangi önleyici tedbirlerin alındığının ya da neden alınmadığının açıklanması gerekmektedir. Ayrıca benzer acıların tekrar yaşanmaması için hangi somut adımların atıldığı ya da atılmasının planlandığı, kamuoyuna açık ve denetlenebilir biçimde ortaya konulmalıdır.

Bir çocuğun daha toprağa verilmesine, bir başka çocuğun ise hayatının en başında cezaevi duvarlarıyla tanışmasına alışmayacağız. Çocukların yaşam hakkını, güvenliğini ve geleceğini korumak, siyasi tercihlerin değil, devlet olmanın en temel sorumluluğudur. Bu sorumluluğun yerine getirilmesi için sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz.”

"BENZER ACILARIN YAŞANMAMASI ADINA MAĞDUR AİLELERİN ÇAĞRILARI DOĞRULTUSUNDA YENİ DÜZENLEME PLANLANMAKTA MIDIR?"

Tanrıkulu, İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya, 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın sokak kavgasında öldürülmesine ilişkin şu soruları yöneltti: