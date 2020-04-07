Aktör Jay Benedict koronaya yenildi

07 Nisan 2020 Salı, 21:50

İngiliz menajerlik şirketi TCG, Benedict’in ölüm haberini doğrularken aktör Pierce Brosnan da arkadaşının ölümü nedeniyle yaşadığı üzüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı. Brosnan, “Hayat Jay ile çok eğlenceliydi, sahnede ve sahne etrafındaki dünyada çok güldük. Hayatın komik tarafını her zaman kendimizde gördük” dedi.