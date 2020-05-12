Alanyaspor antrenmanı kıran kırana!

12 Mayıs 2020 Salı, 13:12

Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarına bu sabah iki grup halinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde Teknik Direktör Erol Bulut gözetiminde saat 9.30 ve 10.30’da başlayan antrenmanlara futbolcular kondisyon koşularıyla başladı. Turuncu-yeşilliler, idmanı dar alanda çift kale maçlar yaparak tamamladı. Alanyaspor çalışmalarını saat 17.00 ve 18.00’de iki grup halinde yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.



