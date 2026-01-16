SDG’den Şara’nın sözlerine yanıt: “Bu, Kürtlere karşı savaş ilanıdır”

Suriye’nin kuzeydoğusundaki ABD destekli Kürt güçlerinin siyasi temsilcisi İlham Ahmed, Şara’nın açıklamalarını “Kürtlere karşı savaş ilanı” olarak nitelendirdi.

İlham Ahmed, dün (Perşembe) düzenlediği basın toplantısında, SDG’nin Mart 2025 anlaşmasını uygulamadığı yönündeki suçlamaları reddetti.

Ahmed, “Hükümetin, anlaşmayı uygulamadığımız yönündeki iddiası doğru değil. Uluslararası taraflar da bunu biliyor” ifadelerini kullandı.

SİYASİ ÇÖZÜM OLURSA...

SDG’nin Suriye ordusuna entegre edilmesi tartışmalarına da değinen Ahmed, “Ülke genelinde hükümetle siyasi çözümlere ulaşırsak, o zaman Suriye Demokratik Güçleri’nin varlığına gerek kalmaz” değerlendirmesinde bulundu.

Ahmed, SDG’nin savaşa girmek istemediğini belirterek, amaçlarının 'barış ve Kürtlerin haklarının güvence altına alınması' olduğunu öne sürdü. Ayrıca şu an için Suriye hükümetiyle herhangi bir iletişim olmadığını söyledi.

ŞARA: "SURİYE, FEDERASYON OLMAYACAK"

Ahmed Şara ise daha önce yaptığı açıklamada, SDG lideri Mazlum Abdi ile imzaladığı 10 Mart anlaşmasının, 'federasyonsuz, birleşik bir Suriye' öngördüğünü belirtmişti.

Bu açıklama, geçen hafta Halep’te yoğun Kürt nüfusa ev sahipliği yapan Eşrefiye, Şeyh Maksud ve Beni Zeyd mahallelerinde, terör örgütü PKK bağlantılı SDG ile cihatçı HTŞ örgütüne bağlı silahlı unsurlar arasında yaşanan çatışmaların ardından geldi. Çatışmalar nedeniyle binlerce kişi yerinden edildi.

Daha sonra ateşkes ilan edilirken, SDG mensuplarının silahsız şekilde ülkenin kuzeydoğusuna çekildiği duyuruldu. Ancak gerilimin son günlerde Halep’in doğu kırsalına, özellikle Deyr Hafır bölgesine kaydığı bildirildi.

Suriye ordusu, Kürt güçlerin kontrolündeki bölgelerde yaşayan sivillere, SDG noktalarından uzak durmaları çağrısı yaptı. Takviye birliklerin gönderildiği ve bölgenin 'kapalı askeri bölge' ilan edildiği aktarıldı.