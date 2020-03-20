Albayrak: 2 bin yeni personel alınacak
Bakan Albayrak, "Hazine ve Maliye, Defterdarlık, Gelir Uzman Yardımcılıkları ile Vergi Müfettiş Yardımcılığı ve Avukat kadrolarını içine alan 2 bin kadronun müjdesini veriyoruz" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı ve bağlı birimlerine 2 bin yeni personel alınacak.
Hazine ve Maliye Bakan Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Ekonomimiz için verdiğimiz mücadeleye katılmak isteyen arkadaşlarımıza yeni kadrolar açıyoruz. Böylece Hazine ve Maliye, Defterdarlık, Gelir Uzman Yardımcılıkları ile Vergi Müfettiş Yardımcılığı ve Avukat kadrolarını içine alan 2000 kadronun müjdesini veriyoruz."
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