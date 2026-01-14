Cumhuriyet Gazetesi Logo
PFDK'ye sevk edilmişlerdi: Jhon Duran, Jayden Oosterwolde ve Mario Lemina'nın cezası belli oldu!

PFDK'ye sevk edilmişlerdi: Jhon Duran, Jayden Oosterwolde ve Mario Lemina'nın cezası belli oldu!

14.01.2026 19:47:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
PFDK'ye sevk edilmişlerdi: Jhon Duran, Jayden Oosterwolde ve Mario Lemina'nın cezası belli oldu!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli futbolculardan Jhon Duran, Jayden Oosterwolde ve Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina'ya verilen cezaları açıkladı.

PFDK, Süper Kupa finalinde oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından üç futbolcuya ceza verdi.

Galatasaray'dan Mario Lemina ve Fenerbahçe'den Jhon Duran'a para cezası verildi. Fenerbahçe'den Jayden Oosterwolde ise 1 maç men cezası aldı.

PFDK'nin açıklaması şu şekilde:

"1-GALATASARAY A.Ş. sporcusu MARIO RENE JUNIOR LEMINA' nın, 10.01.2026 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasında, müsabaka sonrası sosyal medya hesabından (Instagram) yapmış olduğu paylaşımında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu JHON JADER DURAN PALACIOS'un, 10.01.2026 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasında, müsabaka sonrası sosyal medya hesabından (Instagram) yapmış olduğu paylaşımında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu JAYDEN QUINN OOSTERWOLDE'nin, müsabaka sonrası sosyal medya hesabından (Instagram) yapmış olduğu paylaşımında yer alan rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)

Karar verilmiştir."

İlgili Konular: #ceza #Mario Lemina #Jhon Duran #Jayden Oosterwolde