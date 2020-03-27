Albayrak: Çiftçinin 250 milyon lirası, 3 Nisan'da hesaplarda olacak
Bakan Albayrak, "Erken ödeme kapsamında toplam 250 milyon lira, 3 Nisan'da pancar çiftçisinin hesaplarında olacak. TÜRKŞEKER, 40 bin çiftçiye verilmesi gereken avans ile küspe istihkak bedellerinin ödemesini erken yapacak" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TÜRKŞEKER'in haziran sonunda yaklaşık 40 bin çiftçiye ödemesi gereken avans bedelleri ve Ramazan ile Kurban bayramları öncesi ödemesi gereken küspe istihkak bedelleri olan 250 milyon liranın 3 Nisan'da pancar çiftçisinin hesaplarında olacağını bildirdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Albayrak'ın pancar çiftçisine yapılacak ödemelere ilişkin değerlendirmesi yer aldı.
Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı" ile birçok kesime destek verildiğini anımsattı.
Şimdi bir müjdeyi de pancar çiftçisine verdiklerini aktaran Albayrak, TÜRKŞEKER'in haziran ayı sonunda yaklaşık 40 bin çiftçiye ödemesi gereken avans bedelleri ve Ramazan ile Kurban bayramları öncesi ödemesi gereken küspe istihkak bedelleri toplamı olan 250 milyon liranın 3 Nisan'da pancar çiftçisinin hesaplarında olacağını kaydetti.
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