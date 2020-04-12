Ali Erkazan köpeğinin katilini arıyor

12 Nisan 2020 Pazar, 11:24

Bir süredir popüler tatil beldesi Bodrum’da yaşayan ünlü oyuncu Ali Erkazan, çok sevdiği köpeğini bir sürücünün dikkatsizliği yüzünden kaybetti. Aracıyla köpeğe çarpan kişi, ardına bile bakmadan kayıplara karıştı.

PLAKASINI DÜŞÜRMÜŞ

Sosyal medyada bir plakanın fotoğrafını paylaşan Ali Erkazan, o plakanın köpeğine çarpan araçtan düştüğünü söyleyerek takipçilerinden yardım istedi: “Turgutreis taraflarına doğru kaçmış. Kaçarken de plakasını düşürmüş. Bulmam için tüm dostlarımın yardımını bekliyorum.”



