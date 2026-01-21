Avrupa Parlamentosu’nda Trump’a küfürlü tepki: Defolun gidin!

ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’ı “ele geçirme” yönündeki açıklamaları Avrupa’da tepkilere neden olurken, Danimarkalı bir Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Trump’a yönelik sert ifadeleriyle gündem oldu.

Danimarka’yı temsilen Avrupa Parlamentosu’nda görev yapan Anders Vistisen, parlamentoda yaptığı konuşmada Trump’ın Grönland’a ilişkin söylemlerini hedef aldı.

Vistisen, kürsüde “Bunu anlayacağınız dille söyleyeyim Sayın Başkan, defolun gidin” ifadelerini kullandı.

Vistisen’in kullandığı dil, parlamentonun başkan yardımcılarından Nicolae Stefanuta’nın tepkisini çekti. Stefanuta, konuşma sırasında araya girerek bu ifadelerin “kabul edilemez” olduğunu söyledi.

Vistisen ise Trump’ın ancak doğrudan ve sert bir yanıtı anlayacağını savundu.

DAHA ÖNCE DE BENZER SÖZLER SÖYLEMİŞTİ

Vistisen’in Trump’a yönelik benzer bir çıkışı Ocak 2025’te de yaptığı, Trump’ın Grönland’ı “alma” söylemleri üzerine sert ifadeler kullandığı biliniyor.

Trump’ın Grönland’a ilişkin açıklamalarını sürdürdüğü, son olarak gazetecilere “Grönland’a sahip olmalıyız” dediği aktarıldı.

Trump’ın ayrıca Truth Social hesabında, yapay zekâ ile üretildiği belirtilen bir görsel paylaştığı; görselde Trump, Başkan Yardımcısı J.D. Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Grönland olarak işaretlenen bir bölgede ABD bayrağı tuttuğu ifade edildi.

BEYAZ SARAY'DAN YANIT

Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly ise Vistisen’in sözleriyle ilgili yaptığı açıklamada Trump’ı savundu.

Kelly, “Başkan Trump statükoyu korumak için seçilmedi. Ulusal güvenliği güçlendirmek için her zaman yaratıcı fikirler üreten vizyoner bir lider” ifadelerini kullandı.

Kelly, önceki ABD başkanlarının da Grönland’ın stratejik önemini gördüğünü öne sürerek, “Bunu ciddiyetle takip edecek cesareti yalnızca Trump gösterdi” değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada, Grönland’ın ABD kontrolünde olmasının NATO’yu “daha güçlü ve etkili” hale getireceği savunuldu.

Kelly ayrıca, Grönland halkının “Arktik bölgesindeki modern tehditlere karşı ABD tarafından korunmasının daha iyi olacağını” ileri sürdü.