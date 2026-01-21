Cumhuriyet Gazetesi Logo
Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ ve fenomen Bilal Hancı da aralarında... Ünlülere 'uyuşturucu' operasyonunda yeni gelişme: Adliyeye sevk edildiler!

Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ ve fenomen Bilal Hancı da aralarında... Ünlülere 'uyuşturucu' operasyonunda yeni gelişme: Adliyeye sevk edildiler!

21.01.2026 10:42:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ ve fenomen Bilal Hancı da aralarında... Ünlülere 'uyuşturucu' operasyonunda yeni gelişme: Adliyeye sevk edildiler!

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda dün gerçekleştirilen yeni dalgada, gözaltına alınan isimler Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Dün gözaltına alınanlar arasında Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ, sosyal medya fenomeni Bilal Hancı, Abdi İbrahim'in sahibi Nezih Barut'un oğlu İbrahim Barut ve Huzur Giyim'in sahibinin oğlu Abdullah Gençal bulunuyordu.

Türkiye'de dizi-film sektörü, medya, iş insanları ve kulüp yöneticilerine yönelik başlatılan "uyuşturucu" operasyonları devam ediyor.

Soruşturmalar kapsamında dün sabah yeni bir dalga operasyon daha gerçekleştirildi.

HÜRRİYET YAZARI MEHMET ÜSTÜNDAĞ, FENOMEN BİLAL HANCI...

Toplam 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ ile birlikte sosyal medya fenomeni Bilal Hancı, Abdi İbrahim'in sahibi Nezih Barut'un oğlu İbrahim Barut ve Huzur Giyim'in sahibinin oğlu Abdullah Gençal gözaltına alındı. 

3 KİŞİ YURT DIŞINDA

Gözaltı kararı verilen diğer 3 şüphelinin ise yurt dışında olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Son olarak; dün gözaltına alınan Bilal Hancı, Abdullah Gençal, Mehmet Üstündağ ve İbrahim Barut’un Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, işlemlerin ardından Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildi.

İlgili Konular: #Operasyon #uyuşturucu #Soruşturma