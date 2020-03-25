Ali Koç’tan Fenerbahçe’ye maaş garantisi

25 Mart 2020 Çarşamba, 17:59

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, evde kal çağrısında bulundu.

Gündemi değerlendiren Ali Koç şöyle konuştu:

“Fenerbahçe Beko takımımızla ilgili sizleri bilgilendirmek istiyorum. Yapılan muayeneler neticesinde 6 kişinin, bunların hepsi sporcu değil, şüpheli bulgulara rastlanmıştır. Numuneler Sağlık Bakanlığı'na gönderildi. Bilgi gelince bilgilendireceğiz.

Eski kaptanımız ve idari menajerimiz Cenk Renda dışında çok şükür ki hiç kimsenin hastanede kalma mecburiyeti yoktur. Cenk Renda da şu an kontrol amaçlı hastanededir, kendi ifade ettiği gibi yoğun bakımda değildir. İnşallah sağlığına kavuşup aramıza katılacaktır. Mesai saatlerinde her daim nöbetçi kadromuz görev başındadır. En az 1 yönetim kurulu üyemiz olmak üzere bizler de kulüpte görev başında olacağız. Kimsenin sıkıntı yaşamaması için yönetim ve idari kadro olarak çok önem veriyoruz. Çalışanlarımızın maaş ve izin günleri garanti altındadır.Evlerden çıkmayalım, evde kal çağrısına destek olalım. Dayanışma ruhu çok önemli. Etrafınızda bulunan 65 yaş üstü ve büyüklerimize yardım için elimizden ne geliyorsa lütfen yapalım."



