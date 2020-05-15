Aliağalılar zehir soludu

15 Mayıs 2020 Cuma, 09:50

İzmir Aliağa'da kurulu Socar Holding’e ait PETKİM'in bacasından önceki gün gökyüzüne yoğun siyah dumanlar yayıldı. Yaşanan hava kirliliği ilçe halkı tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Vatandaşlar çevreyi kirleten gaz nedeniyle şirkete tepki gösterdi.

Egeçep Eş Sözcüsü Prof. Dr. Ali Osman Karababa, yaşanan olayın, hava, su ve toprağı önemli derecede kirlettiğini belirterek, "Bu kimyasalların insan sağlığı üzerinde farklı kanser türleri yanında solunum ve dolaşım sistemi, sinir sistemi, üreme sistemi, bağışıklık sistemi, sindirim sistemi hastalıkları ile böbrek ve karaciğerde işlev bozukluklarına neden olmaktadır" dedi.

Tesiste ortaya çıkan arıza sonucu havaya verilen kontrolsüz emisyonun hava hareketleri ile taşındığı vurgulayan Karababa, "Bölgede yaşayanlar açısından ne denli zararlı olabileceğini düşünmek zor olmasa gerek. Petrokimya ve diğer endüstriyel tesislerde oluşabilecek kazalara engel olmak için gerekli önlemlerin eksiksiz alınmalı" ifadelerini kullandı.