Alkışlar Fenerbahçe’ye
65 yaş üzeri kulüp üyelerine pazartesiden itibaren destek kolileri gönderilecek.
Koronavirüs salgını nedeniyle zor bir dönemden geçtiğimiz şu günlerde Fenerbahçe Kulübü’nden çok anlamlı bir yardım daha geldi.
Hatırlayacağınız üzere Sarı-Lacivertlilerin başkanı Ali Koç, İstanbul Valiliği’nin yaptığı “Vefa Sosyal Yardım” kampanyasına katılmış, Fenerbahçeli futbolcular da bu organizasyona 33 bin gıda kolisiyle destek vermişti.
Sarı-Lacivertli kulüp, önceki gün gazetemizde yazdığımız üzere ikinci yardım kampanyasını dün başlattı. Başkan Ali Koç’un özel olarak ilgilendiği projeyle 65 yaş üzeri 5 bini aşkın kulüp üyesi ve kombine kart sahibine içinde temizlik ile gıda malzemeleri yer alan “Fenerbahçe Ailesi Destek Kolisi” önümüzdeki pazartesi gününden itibaren gönderilmeye başlanacak.
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