Alkışlar Fenerbahçe’ye

10 Nisan 2020 Cuma, 06:00

Koronavirüs salgını nedeniyle zor bir dönemden geçtiğimiz şu günlerde Fenerbahçe Kulübü’nden çok anlamlı bir yardım daha geldi.

Hatırlayacağınız üzere Sarı-Lacivertlilerin başkanı Ali Koç, İstanbul Valiliği’nin yaptığı “Vefa Sosyal Yardım” kampanyasına katılmış, Fenerbahçeli futbolcular da bu organizasyona 33 bin gıda kolisiyle destek vermişti.

Sarı-Lacivertli kulüp, önceki gün gazetemizde yazdığımız üzere ikinci yardım kampanyasını dün başlattı. Başkan Ali Koç’un özel olarak ilgilendiği projeyle 65 yaş üzeri 5 bini aşkın kulüp üyesi ve kombine kart sahibine içinde temizlik ile gıda malzemeleri yer alan “Fenerbahçe Ailesi Destek Kolisi” önümüzdeki pazartesi gününden itibaren gönderilmeye başlanacak.