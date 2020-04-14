‘Alkışlar kalıcı olsun’

14 Nisan 2020 Salı, 02:00

Ülkemizde Covid-19 nedeniyle kaybedilen ilk hastayla temasının olduğunu söyleyen Doç. Dr. Terekeci, “Çekilen akciğer tomografisinde zatürree bulguları olması üzerine Covid-19 ön tanısı ile kendi hastaneme yatırıldım. Nefes darlığım olmasa da yüksek ateş, öksürük, ishal, çok şiddetli kas ağrıları, koku alma ve tat almanın kaybolması gibi bulguları yaşadım. Sanıyorum ülkemizde hastalığa ilk yakalanan hekimlerden biriyim” diyerek yaşadıklarını aktardı.

Doç. Dr. Terekeci, “Geçmişiniz sürekli gözünüzün önünden geçiyor. Aileniz, çocuklarınız, eşiniz, yaptıklarınız, yapamadıklarınız. Bana bir şey olursa onlara ne olacak korkusu yaşadım” dedi. Sağlık çalışanlarının alkışlanmasının son derece önemli olduğunu söyleyen Terekeci, “Bu alkışlar ve gösterilen değer kalıcı olmalı” dedi.

‘12 KİLO VERDİM’

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Cem Özuğuz (52), Covid-19 tanısıyla takip ettiği üç hastası olduğunu belirterek “22 Mart’ta hastaneye gelirken üşüme ve ürpermelerim oldu. Tomografi sonrası hayretler içerisinde kaldım” dedi. Hastanede yattığı süre içinde 12 kilo verdiğini anlatan Özuğuz, “Yoğun bakımda hayatımı bir trene benzettim. Bu tren, girişi karanlık çıkışını zaten göremediğiniz bir tünele giriyor. Yapabileceğiniz tek şey beklemek” diye konuştu.

Son testinin pozitif çıktığını, bir hafta sonra tekrar kontrolünün yapılacağını söyleyen Dr. Özuğuz, “Alkışlar, destek etkinlikleri, evet, bunların olması gerekir ama sembolik şeyler... İşin özünde herkes empati yapmalı, bir gün değil her gün saygı göstermeli” dedi.

SAĞLIKÇI RUTİN TEST İSTİYOR

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın açıklamasına göre 601 sağlık çalışanı koronavirüs tedavisi görüyor. Ancak sağlıkçılara göre bu rakam daha da fazla.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, salgında hekimlerin ve sağlık çalışanlarının en ön cephede yer almasına karşın yeteri kadar korunmadığını söyleyerek “Hekim ve sağlık çalışanlarına 4-5 günde bir mutlaka test yapılmalı. Bugün İsrail’de 4-5 günde bir sağlık çalışanlarına test yapılıyor. Çin’de yapılan araştırmalarda şu söyleniyor: Hastaların yüzde 41’i hastalığı hastanede kapmış. Tabii ki 140 bin sağlıkçıya test demiyoruz ama bu hastalara direkt muhatap olan rutin olarak korona alanında çalışan sağlıkçılara şikâyet olsun olmasın rutin olarak test yapılsın istiyoruz” dedi.

TEMAS VE SEMPTOM

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği’nden (KLİMİK) Prof. Dr. Özlem Kurt Azap, “Yüksek, orta ve riskli diye temas kategorileri. Bunlardan birine giriyorsa test yapılmalı” dedi. Prof. Dr. Azap, “Örneğin maskem olmadan veya maskemi çıkarırken hastayı gördüysek o zaman sizi takip etmemiz gerekir diyoruz. Temasın 5. günü örneğin PRC testi yapıyoruz. Bir de semptomları olanlara bakılmalı. Burada sağlıkçının korunması önemli ama asıl hedef sağlıkçıdan hastaya bulaşmasını önlemek. Zaten şüpheli bulduğumuzda maske, yüz koruyucu, önlük ve eldiven giyiyoruz. Bunu yapan sağlıkçının bulaştırma olasılığı yok. O yüzden kişisel koruyucu malzemelerinde eksiklik olmaması tarama ve takipten daha önemli” dedi.