Alkol üretimini bırakmışlar

26 Mart 2020 Perşembe, 06:00

Türkiye’de faaliyet gösteren 33 şeker fabrikası olmasına karşın, sadece 2 şeker fabrikasında etil alkol üretildiği ortaya çıktı. Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi’nde yüzde 70 alkol bazlı hijyenik el temizleyicisi üreten ve etil alkol tedariğinde sıkıntı yaşadıklarını belirten Okan Bozdağ, “Alkol kara borsaya düşmüş durumda. 25 gün önce 1 dolara aldığımız alkol etil alkolü 2.5 dolardan, izopropil alkolü ise 4.5 dolardan tedarik ediyoruz. Şekerpancarından üretilen etanolün fiyatı 2.5 dolara çıktığı için mısırdan üretileni tercih ediyoruz” dedi. Etil alkolün hammaddesinin şekerpancarı ve mısır olduğunu belirten Bozdağ, etil alkolün iç pazardan karşılanması ve dışa bağımlı üretimin azalması için şekerpancarı fabrikalarının üretime geçmesi gerektiğini belirtti. Bozdağ, “Ne yazık ki Türkiye’de alkol üretimi durduruldu ve dışarıdan alkol ithal edilmeye başlandı. İlerleyen günlerde koronavirüsü nedeniyle alkole olan talepten dolayı etil alkol fiyatları da dolar bazlı artış gösterecek ve kolonya fiyatları daha da artacak” ifadelerini kullandı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, gümrük vergisinde indirim uygulanacak ürünler listesine dökme etil alkol de eklendi. Böylece, kolonya ve dezenfektan üretiminde kullanılmak üzere ithal edilen dökme etil alkoldeki yüzde 10 gümrük vergisi kaldırıldı.