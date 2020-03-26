Almanya'da 2 şehir karantinaya alındı
Almanya’nın Saksonya eyaletindeki Wittenberg belediyesine bağlı Jessen ve Schweinitz şehirleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karantinaya alındı.
Wittenberg Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Kovid-19’un yayılmasının engellenmesi için karantina kararının alındığı belirtildi. İki şehrin 10 Nisan’a kadar karantinaya alındığı aktarılan açıklamada, bu şehirlerde ikamet edenlere giriş izini verildiği ancak çıkış izninin verilmediği aktarıldı.
Ülke basınındaki haberlerde, şehirlere giriş çıkışın polis tarafından kontrol edildiği bilgisi yer aldı. Karantina kararının alınmasında, hafta içinde bir huzurevinde 16 kişide virüs tespit edilmesinin neden olduğu ifade edildi.
KORONAVİRÜS HASTALARINA ÖZEL HASTANE
Hannover Belediyesi, virüs tespit edilenlerin tedavisi için kentte bulunan fuar alanında 500 yataklı hastane kurulacağını açıkladı.Daha önce Berlin eyaleti, Kovid-19 hastaları için 1000 yataklı hastane kurulması kararı almıştı.
HALK TEDBİRLERİ DOĞRU BULUYOR
Almanların yüzde 83’ü hükümetin getirdiği kurallara uyduğunu belirtirken, yüzde 12’si kısmen kurallara uyduğunu, yüzde 2’si ise uymadığını belirtti.
Alman hükümeti, salgının yayılmasını önlemek için pazar günü 2’den fazla kişinin bir araya gelmesini yasaklamış ve restoran, otel, berber, kuaför, masaj salonları ve benzeri işletmelerin kapatılmasına karar…
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