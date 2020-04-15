Almanya'da hayat normale dönüyor

15 Nisan 2020 Çarşamba, 19:32

Almanya'da Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmesi kapsamında 20 Nisan'da mağazalar, 4 Mayıs'ta da okullar ve berberler kademeli olarak açılacak.

Almanya’da Kovid-19 önlemleri çerçevesinde büyük çaplı etkinlik düzenlemek 31 Ağustos’a kadar yasak olacak.