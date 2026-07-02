Kılıçdaroğlu'nun açıklama yaptığı salondaki 'Türkiye'nin birinci partisi' yazısı kaldırıldı!

Mahkemenin 'mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde açıklamalarda bulundu.

Ancak Kılıçdaroğlu'nun açıklama yaptığı salondaki arka planda yazan "Türkiye’nin birinci partisi" yazısının kaldırılması dikkati çekti.

İKTİDARA NATO TAVSİYESİ VERDİ

Kılıçdaroğlu, basın açıklamasına, 2 Temmuz 1993’te Madımak Katliamı’nda ve 5 Temmuz 1993’te Başbağlar’da PKK saldırısında hayatını kaybedenleri anarak başladı.

Uluslararası dengelerin değiştiğini söyleyen ve 7-8 Temmuz tarihinde Ankara'da gerçekleşecek NATO Zirvesi üzerinden iktidara tavsiyelerde bulunan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Böylesine tarihi bir dönüşüm gerçekleşirken şu soruyu kendimize sormak zorundayız; Türkiye, bu yeni dünya düzeninin neresinde olacaktır? CHP'nin yanıtı çok açıktır; Türkiye'nin görevi cepheleşmenin parçası olmak değil, denge kurmak, güven üretmek ve bulunduğu coğrafyada istikrarın taşıyıcısı olmaktır. Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'ni de işte bu anlayışla değerlendiriyoruz. Çünkü mesele yalnızca bir zirve meselesi değildir. Mesele Türkiye'nin yeni dünya düzeninde nasıl bir vizyon ortaya koyacağıdır."

YARGI ELEŞTİRİSİ DE YAPTI!

Soru almadan yaptığı kısa açıklamasında, yargı eleştirisi de yapan Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Dış politika yalnız sınır ötesinde kurulmaz. İçerideki devlet kapasitesiyle kurulur. Ancak hukuk devleti zayıfsa, kurumlar aşınmışsa, ekonomi öngörülemezse, parlamento etkisizleşmişse, yargı bağımsızlığı tartışmalıysa, basın özgürlüğünün güvencesi yoksa Türkiye'nin dışarıdaki sözü zayıf kalır. Bu gerçekleri hatırlatmak sadece CHP'nin değil yurtseverin de temel görevidir.

Ankara zirvesinde verilmesi gereken son mesaj ise şu olmalıdır. Türkiye masadadır. Ama Türkiye masada kendisine yer açıldığı için değil, tarihsel aktör, stratejik ağırlığı ve cumhuriyetin bağımsızlık iradesiyle bu masadadır mesajını vermemiz gerekiyor."

BULUT: "ANLAŞILAN ARTIK BÖYLE BİR İDDİALARI DA KALMAMIŞ"

Seçilmiş CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, "Türkiye’nin birinci partisi" yazısının kaldırılmasına şu ifadelerle tepki gösterdi:

"Sarayın yargı kollarının desteği ile koltuğa oturan meşruiyetsiz butlancılar, basın odasının fonunu değiştirmiş. “Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye’nin Birinci Partisi” sloganını kaldırmışlar. Anlaşılan artık böyle bir iddiaları da kalmamış. Tercihlerini, iktidara muhalefet etmek yerine Saray’a payanda olmaktan yana kullananlardan başka tavır da beklenemez."