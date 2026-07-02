Son seçim anketi sonucu... Özgür Özel parti kurarsa seçmenin tercihi nasıl olacak?

Mahkemenin mutlak butlan kararıyla CHP'nin yönetimine Kemal Kılıçdaroğlu'nun atanmasıyla birlikte 'yeni parti' tartışmaları sürüyor.

Asal Araştırma'nın yaptığı son anket sonuçlarına göre, katılımcılara CHP lideri Özgür Özel'in yeni parti kurması halinde genel seçimlerde oy verme tercihleri soruldu.

2 bin kişiyle yapılan ankette katılımcıların yüzde 31.8 AKP'yi tercih edeceğini söylerken, Özgür Özel'in partisi yüzde 21.4 ile ikinci sırada yer alıyor.

Bu durumda CHP'ye oy vereceğini söyleyenler ise yüzde 10.9 olarak yer aldı.

Anket sonuçlarında diğer partiler şu şekilde sıralandı:

DEM Parti: yüzde 9.1

MHP: yüzde 8.2

İYİ Parti: yüzde 5

Anahtar Parti: yüzde 3.1

Zafer Partisi: yüzde 3

Yeniden Refah Partisi: yüzde 2.8

Türkiye İşçi Partisi: yüzde 1.5

Diğer: yüzde 3.2

Söz konusu sonuçların, kararsızlar/oy kullanmayacağım/fikrim yok/cevap yok yanıtlarının orantısal olarak dağıtılmasından sonra ortaya çıktığı belirtildi.