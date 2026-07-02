Son dakika... Komedyen Deniz Göktaş, havaalanında gözaltına alındı

Harbiye'de sahnelediği “Ölü Deniz” adlı oyunu nedeniyle iktidarın hedef gösterdiği komedyen Deniz Göktaş, tatil için gittiği yurtdışı gezisinden İstanbul’a döndü.

Göktaş, havalimanında pasaport kontrolü sırasında gözaltına alındı.

Deniz Göktaş'ın havaalanında gözaltına alındığı anlardan bir görüntü paylaşıldı.

“Ölü Deniz” adlı stand-up gösterisi ülke gündemine oturan komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma gerekçesinin “dini değerleri aşağılama” olduğu belirtiliyor.

“Ölü Deniz” gösterisi dört günde 6 milyon izlenen Deniz Göktaş, özellikle iktidar çevreleri tarafından hedef gösterilerek, tutuklanması talep ediliyordu.

Komedyen Deniz Göktaş’ın “Ölü Deniz” adlı stand-up gösterisinden kesitler içeren X paylaşımları Türkiye’den erişime kapandı.

İFÖD, engellin 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesi kapsamında, “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle uygulandığını açıklarken X platformu söz konusu paylaşımları Türkiye’de görünmez kıldı.

Deniz Göktaş, sosyal medyada yayılan “yurtdışına kaçtı” iddialarına cevap vermişti.

Tatile gitmesi üzerine “kaçtığı” iddia edilen deniz Göktaş, iddiaların gerçeği yansıtmadığını söylemişti.

Yurtdışında bulunmasını “istihbarat haberi gibi” servis eden paylaşımlara değinen Göktaş, 22 Haziran’da bedelli askerlik ücretini ödediğini hatırlatarak, “Uzun yıllar ülkede olacağım” demişti.

merhabalar,

bütün yıl hayal ettiğim gibi turnem ve kurgu biter bitmez arkadaşlarımın yanına 3 tişört 3 boxerla tatile geldim. bilmiyorum seyahat etmem ayıp bir şey mi ama istihbarat haberi gibi paylaşanlar 22 haziran’da yüklü bir bedelli askerlik ücreti ödediğimi de görürler,…