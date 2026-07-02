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Son dakika... Komedyen Deniz Göktaş, havaalanında gözaltına alındı

Son dakika... Komedyen Deniz Göktaş, havaalanında gözaltına alındı

2.07.2026 12:32:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Son dakika... Komedyen Deniz Göktaş, havaalanında gözaltına alındı

Son dakika haberi... "Ölü Deniz" adlı stand-up gösterisi ülke gündemine oturan ve kısa süre içinde iktidarın hedefi olan komedyen Deniz Göktaş, yurtdışı seyahatinden Türkiye'ye döndü. Göktaş, havalimanında gözaltına alındı.
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Harbiye'de sahnelediği “Ölü Deniz” adlı oyunu nedeniyle iktidarın hedef gösterdiği komedyen Deniz Göktaş, tatil için gittiği yurtdışı gezisinden İstanbul’a döndü.

Göktaş, havalimanında pasaport kontrolü sırasında gözaltına alındı.

DENİZ GÖKTAŞ'TAN İLK GÖRÜNTÜ

Deniz Göktaş'ın havaalanında gözaltına alındığı anlardan bir görüntü paylaşıldı.

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SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

“Ölü Deniz” adlı stand-up gösterisi ülke gündemine oturan komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma gerekçesinin “dini değerleri aşağılama” olduğu belirtiliyor.

“Ölü Deniz” gösterisi dört günde 6 milyon izlenen Deniz Göktaş, özellikle iktidar çevreleri tarafından hedef gösterilerek, tutuklanması talep ediliyordu.

STAND-UP GÖSTERİSİNDEN KESİTLER X’TE ENGELLENDİ

Komedyen Deniz Göktaş’ın “Ölü Deniz” adlı stand-up gösterisinden kesitler içeren X paylaşımları Türkiye’den erişime kapandı.

İFÖD, engellin 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesi kapsamında, “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle uygulandığını açıklarken X platformu söz konusu paylaşımları Türkiye’de görünmez kıldı.

"YURTDIŞINA KAÇTI" İDDİALARINA CEVAP VERMİŞTİ

Deniz Göktaş, sosyal medyada yayılan “yurtdışına kaçtı” iddialarına cevap vermişti.

Tatile gitmesi üzerine “kaçtığı” iddia edilen deniz Göktaş, iddiaların gerçeği yansıtmadığını söylemişti.

Yurtdışında bulunmasını “istihbarat haberi gibi” servis eden paylaşımlara değinen Göktaş, 22 Haziran’da bedelli askerlik ücretini ödediğini hatırlatarak, “Uzun yıllar ülkede olacağım” demişti.

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