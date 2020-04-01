Almanya’da koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 775’e yükseldi
Almanya’da koronavirüs (kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 775’e yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 71 bin 808 olarak açıklandı. Ülkede son 24 saatte 130 kişi virüs nedeniyle öldü.
Almanya’da koronavirüs tespit edilen vaka sayısı ciddi boyutlara ulaştı. Almanya, 71 bin 808 kişi ile en çok vakanın görüldüğü ilk 5 ülkeden birisi haline geldi.
Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 775’e çıktı. Ülkede son 24 saatte 130 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken; 4 bin 923 kişide daha virüs tespit edildi.
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