Altay'a başarılı operasyon
Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır kasık fıtığı operasyonu geçirdi.
Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır'ın kasık fıtığı operasyonu geçirdiği bildirildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın kalecisi Altay Bayındır, kasık fıtığı operasyonu geçirmiştir. Başarılı bir şekilde geçen ameliyatın ardından oyuncumuz, istirahate alınmıştır." denildi.
Altay'ın sezon sonunda yeniden sahalara dönebileceği belirtildi.
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