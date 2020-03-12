Altay'a başarılı operasyon

Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır kasık fıtığı operasyonu geçirdi.

AA
12 Mart 2020 Perşembe, 20:15

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır'ın kasık fıtığı operasyonu geçirdiği bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın kalecisi Altay Bayındır, kasık fıtığı operasyonu geçirmiştir. Başarılı bir şekilde geçen ameliyatın ardından oyuncumuz, istirahate alınmıştır." denildi.

Altay'ın sezon sonunda yeniden sahalara dönebileceği belirtildi.


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