Altaylı o dekana böyle tepki gösterdi

13 Mayıs 2020 Çarşamba, 12:01

Altaylı, kamerayı açık unutup “Kızların resimlerini de görüyoruz böylece, çaktırma” diyen Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Orhan Acar'a bugünkü köşesinde tepki gösterdi.

GÖREVİ İHANETTİR

Altaylı, "Akademiyanın yazılmamış birinci kuralıdır herhalde. Değilse bile olmalıdır. 'Öğrenci kutsal bir emanettir, öğrenci namustur' Bir öğretmen, bir eğitmen kendisine emanet edilmiş öğrenciye kötü gözü bırakın, yan gözle bile bakamaz, bakmamalıdır. Aksi örnekler olsa bile, zaman zaman öğretmen öğrenci aşklarına tanık olsak bile bu istisnadır ve 'ayıptır'. Emanete ihanettir. Göreve ihanettir" düşüncesini dile getirdi.

KALMASI KABUL EDİLEMEZ

Altaylı, "Bu yüzden de Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı’nın yaptığı ayıptır. Eylem değil söylem olsa bile latif değildir. Binlerce öğrencinin eğitim beklentisinin sarsılmasıdır. On binlerce ailenin eğitime bakışını bozan bir edep dışılıktır. 'Haydi kızlar okula'nın önüne dikilmiş bir engeldir. Bu bakış açısının eğitim içinde kalması kabul edilemez. Hızla o görevden alınmalı, hızla eğitim camiasından uzaklaştırılmalıdır. Kız öğrencilerin kendisine dava açması ise bana göre farzdır" ifadesini kullandı.