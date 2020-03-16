Altın fiyatları sıçradı
Altın fiyatları, Fed'in politika faizini sıfır seviyesine çekmesi ile birlikte güçlü yükseldi.
Altın fiyatları, piyasalar merkez bankalarından gelen hareketleri değerlendirirken, Fed'in gösterge faizi 1 yüzde puanı düşürerek sıfır seviyesine yaklaştırması ve bunun ardından ABD endeks vadeli kontratlarının sert düşerek diğer bir volatil haftanın daha başladığını işaret etmesinin ardından sıçrama yaptı.
Altın, ABD merkez bankasının ekonomiyi koronavirüsün yayılmasından kaynaklanan etkilere karşı korumak için harekete geçmesi ile birlikte yüzde 3 yükseldi. Fiyatlar geçen hafta, yatırımcıların diğer piyasalardaki kayıpları kapatabilmek için nakite akın etmesi ve dolardaki yükselişin metalin cazibesini azaltması sonucu 1983'ten beri en sert düşüşünü gerçekleştirdi.
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