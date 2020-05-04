Altın fiyatlarında yükseliş devam edecek

04 Mayıs 2020 Pazartesi, 16:12

UBS Yatırım Bankacılığı Birimi'nden Joni Teves'e göre Mart ayında altın fiyatları daha da yükselebilir. Değerli Metal Stratejisti Teves CNBC'ye "Bence altının ons fiyatı 1.800 doları aşabilir" yorumunu yaptı.

ALTIN İÇİN HEDEF FİYATI 1.790 DOLAR

Spot altının onsu bugün 1.705 dolar seviyesinde seyrediyor. Nisan ayında koronavirüs salgınının tetiklediği ekonomik düşüş ortamında güvenli liman alımlarıyla altının ons fiyatı 1.747 dolar olarak son 8 yılın en yükseğine çıkmıştı. Altın fiyatı bu sene başından bu yana yaklaşık yüzde 12 oranında yükseldi.

Dünya Altın Konseyi geçen haftaki ilk çeyreğe ilişkin bir raporunda altın talebindeki artışta en büyük etkenin koronavirüs salgını olduğunu belirtmişti. Raporda pandeminin boyutunun ve ekonomiye etkilerinin artmasıyla güvenli limanlara kaçış olduğu belirtilerek "finans piyasalarında artan volatilite ve küresel belirsizliklerle altın ETF'lerine 4 yılın en yüksek çeyreklik girişi oldu." ifadeleri kullanıldı.

Teves de özellikle kurumsal yatırımcının altın talebinin arttığına dikkat çekerek "belirsizliklerin yüksek olduğu, büyümede zayıflama beklenen bu gibi dönemlerde reel faizler de negatifken altın daha cazip bir yatırım aracı oluyor" şeklinde konuştu.