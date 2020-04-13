Altın tüm zamanların rekorunu kırdı
Çeyrek altın tüm zamanların en yüksek seviyelerinde seyrediyor. Gram altındaki yükselişle çeyrek altın fiyatı 603 liraya ulaştı. Koronavirüs salgını ve küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle altında alımlar devam ediyor. İstikrarlı bir şekilde yükselişini sürdüren gram altın bu haftaya da yükselişle başladı. Hem yatırım hem de hediyeleşme aracı olarak tercih edilen çeyrek altın 600 lirayı aşarak tarihi zirveyi gördü.
İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,79 artışla 370,00 liradan tamamladı.
İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 600,00 lira, Cumhuriyet altını 2.458,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,79 yükselişle 370,00 liradan işlem gördü.
İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|363,30
|363,50
|369,80
|370,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.394,00
|2.415,00
|2.437,00
|2.458,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|331,30
|335,30
|337,00
|341,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.340,00
|2.360,00
|2.382,00
|2.402,00
|Yarım Ziynet
|1.170,00
|1.180,00
|1.191,00
|1.201,00
|Çeyrek Ziynet
|585,00
|590,00
|595,00
|600,00
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