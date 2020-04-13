Altın tüm zamanların rekorunu kırdı

Çeyrek altın tüm zamanların en yüksek seviyelerinde seyrediyor. Gram altındaki yükselişle çeyrek altın fiyatı 603 liraya ulaştı. Koronavirüs salgını ve küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle altında alımlar devam ediyor. İstikrarlı bir şekilde yükselişini sürdüren gram altın bu haftaya da yükselişle başladı. Hem yatırım hem de hediyeleşme aracı olarak tercih edilen çeyrek altın 600 lirayı aşarak tarihi zirveyi gördü.

AA
13 Nisan 2020 Pazartesi, 17:38

İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,79 artışla 370,00 liradan tamamladı.

İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 600,00 lira, Cumhuriyet altını 2.458,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,79 yükselişle 370,00 liradan işlem gördü.

İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:


   CUMA

    PAZARTESİ



    Alış       Satış             Alış       Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)363,30363,50369,80370,00
Cumhuriyet Ata Lira2.394,00    2.415,002.437,00   2.458,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)331,30335,30337,00341,00
Lira(Tam) Ziynet2.340,002.360,002.382,00    2.402,00
Yarım Ziynet1.170,001.180,001.191,001.201,00
Çeyrek Ziynet585,00590,00595,00600,00




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