Guardian: Trump'ı İran'a saldırmaktan Körfez ülkeleri ve Türkiye vazgeçirdi

İran’da, 28 Aralık'ta ekonomik krizin tetiklediği protesto gösterileri, kısa sürede ülke geneline yayılmış. ABD Başkanı Donald Trump, yer yer şiddet eğilimleri gösteren protestoculara “Kurumları ele geçirin, yardım yolda” mesajı vermişti. Bu durum, Washington yönetiminin, askeri müdahale ihtimalini gündeme getirmişti. Basından derlenen bilgilere göre Trump, kapalı kapılar ardında yaşanan diplomasi trafiğinin ardından, saldırı kararından 'şimdilik' vazgeçti.

İngiliz The Guardian gazetesi Suudi Arabistan, Katar, Türkiye ve Umman'ın, Donald Trump’a, 'İran’a yönelik hava saldırısı başlatmaması' yönünde çağrıda bulunduğunu yazdı.

Habere göre bu ülkeler, Washington’un olası bir saldırısının Ortadoğu genelinde büyük ve içinden çıkılması zor bir çatışmayı tetikleyebileceği uyarısında bulundu ve bu uyarılar, Trump’ın çarşamba gecesi İran’a yönelik hava saldırısını ertelemesinde etkili oldu

SUUDİLERDEN 'HAVA SAHASI' YASAĞI

Diplomatik kaynaklara göre, Suudi Arabistan’ın çekinceleri ise olayı daha ileri bir noktaya taşıdı; Riyad yönetimi, ABD’nin saldırı düzenlemek için hava sahasını kullanmasına izin vermediğini duyurdu.

Görüşmelerin sürdüğü bu süreçte, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan, perşembe günü İran, Umman ve Türkiye’deki mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

DIŞİŞLERİ BAKANI'NIN TEMASLARI

Öte yandan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin Arap başkentlerine gerçekleştirdiği bir dizi ziyaret ile de bölgesel ilişkiler kısmen iyileştirildi. Arakçi, geçen yıl bir kez Bahreyn dört kez de Kahire'yi ziyaret etti. İran ile Mısır, 2016’da diplomatik ilişkileri kesmişti.

Bir dönem Ortadoğu’nun en gergin hatlarından biri olan Suudi Arabistan–İran ilişkilerinin de son üç yıldır toparlanma sürecinde olduğu biliniyor. Arakçi’nin ziyaret ettiği Arap başkentlerinde yerel yemekleri denerken fotoğraf vermeyi özellikle tercih ettiği aktarılıyor.

İRAN'IN YENİ ORTADOĞU POLİTİKASI

Guardian'a göre Körfez ülkeleri, İran’ın Körfez’de deniz trafiğini aksatma kapasitesinin yaratacağı riskin farkında.

Arakçi ise son dönemde Körfez ülkelerini, İran’ın küresel istikrar açısından İsrail’e kıyasla 'daha az risk' oluşturduğuna ikna etmeye çalışıyor. Bu argümanın, İsrail’in geçen eylül ayında Doha’yı bombalamasının ardından daha 'inandırıcı' bir zemine oturduğu ifade ediliyor.

ABD’nin Katar'ın başkenti Doha'ya yönelik saldırıdan önceden haberdar edilmediği, Washington’un Katar Emiri’nden doğrudan özür dilediği ve Doha’yı olası yeni İsrail saldırılarına karşı korumayı amaçlayan 'yeni güvenlik garantileri' sunduğu belirtiliyor.