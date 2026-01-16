Son dakika... Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme: 18 isim adliyeye sevk edildi!

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında geçen gün gözaltına alınan ve aralarında eski futbolcu Ümit Karan’ın da bulunduğu 18 isim, Emniyet’teki işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildi.

5 KİŞİYE DAHA GÖZALTI

18 kişiden sonra aynı suçlamalarla 5 kişinin daha gözaltına alındığı açıklandı. Gece saatlerinde gözaltına alınan bu isimler de Adli Tıp Kurumu’nda test verdikten sonra adliyeye sevk edilecek.

Soruşturma kapsamında bugün toplamda 23 kişi Çağlayan Adliyesi’ne getirilecek.

NE OLMUŞTU?

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında önceki gün 18 kişi gözaltına alınmıştı.

Konuya dair İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu’nun 2025/ 280882 soruşturma dosyası kapsamında ; talimatımız gereği İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğünce gözaltına alma, arama ve el koyma faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Soruşturma kapsamında uyuşturucu ticareti , uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak ve bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek suçlarını işlediği değerlendirilen 18 şüpheli gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle devam etmektedir."