Altın yükselişine devam ediyor
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 375 bin 800 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 371 bin lira, en yüksek 377 bin 500 lirayı
gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,95
artışla 375 bin 800 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 69 milyon 544 bin
232,71 lira, işlem miktarı ise 2.900 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam
işlem hacmi ise 1 milyar 76 milyon 143 bin 572,71 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Senna
Kuyumculuk ve Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Fetih Döviz ve
Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası ve Turan Kıymetli Madenler şeklinde
sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
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