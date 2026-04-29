Gündem İBB davası: Özgür Özel'den Erdoğan'a jet 'Beytülmal' yanıtı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün partisinin grup toplantısında CHP'yi eleştirdi.

Erdoğan, "Alışık olduğunuz eski Türkiye artık geride kaldı. Beytülmale el uzatmışsanız adalete hesap vermeye alışacaksınız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'a yanıt CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den geldi.

"HÜKMÜ KENDİ KESİNLEŞTİRMİŞ ZATEN"

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'yı ziyaret eden Özel, ziyaret sonrası açıklamalarda bulundu.

Özel, "'Beytülmal'e el uzattınız' diyor. Buna kim karar verecek? Buna bağımsız mahkemeler karar verecek. Bunu bugünkü Adalet Bakanı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı iken iddia etti. İddia etmek için lazım olan bir kişiyi bulamadı, üç tane ağaca isim verdi" dedi.

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kusura bakmasın ama artık bu kadar hakaretten sonra şunu söyleyeceğim: Sayın Cumhurbaşkanı utanmadan, sıkılmadan, iddia edilen, iddia için ispatlardan yoksun bir iddianameye dayanarak; mahkeme kararı olmadan, olsa ne yazar istinafta onaylanmadan, onaylansa ne yazar Yargıtay'da kesinleşmeden, hükmü kendi zihninde kesinleştirmiş zaten."

"NEDEN KAÇIYORSUN CANLI YAYINDAN?"

İBB davasının canlı yayınlanması talebini yineleyen Özel, "Bu kadar kendinden eminsen neden kaçıyorsun canlı yayından?" diye sordu. Özel ayrıca Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli'nin dava hakkında canlı yayın çağrısını anımsattı.

Özel son olarak psikolojik ve ahlaki üstünlüğün kendilerinde olduğunu belirterek, "Ben siyaseti tam bir yıldır 106 meydan, sokak sokak kalabalıklarla yapıyorum, çünkü çoğunluk enerjisi bendedir. O yüzden sen siyaseti yazın soğuttuğun, kışın ısıttığın salonlarda atadıklarınla yapıyorsun. Atanmışlara kendini alkışlatanla, milletin desteğini arkasına alan arasında kusura bakmasın ama tabii ki psikolojik üstünlük farkı da olur, ahlaki üstünlük farkı da olur" dedi.