Gündem İBB davası: Özgür Özel'den Erdoğan'a jet 'Beytülmal' yanıtı

29.04.2026 16:39:00
Haber Merkezi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Beytülmale el uzatmışsanız adalete hesap vermeye alışacaksınız" sözlerine yanıt verdi. Özel, İBB davası hakkında canlı yayın talebine yineledi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün partisinin grup toplantısında CHP'yi eleştirdi. 

Erdoğan, "Alışık olduğunuz eski Türkiye artık geride kaldı. Beytülmale el uzatmışsanız adalete hesap vermeye alışacaksınız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'a yanıt CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den geldi.

"HÜKMÜ KENDİ KESİNLEŞTİRMİŞ ZATEN"

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'yı ziyaret eden Özel, ziyaret sonrası açıklamalarda bulundu.

Özel, "'Beytülmal'e el uzattınız' diyor. Buna kim karar verecek? Buna bağımsız mahkemeler karar verecek. Bunu bugünkü Adalet Bakanı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı iken iddia etti. İddia etmek için lazım olan bir kişiyi bulamadı, üç tane ağaca isim verdi" dedi.

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Kusura bakmasın ama artık bu kadar hakaretten sonra şunu söyleyeceğim: Sayın Cumhurbaşkanı utanmadan, sıkılmadan, iddia edilen, iddia için ispatlardan yoksun bir iddianameye dayanarak; mahkeme kararı olmadan, olsa ne yazar istinafta onaylanmadan, onaylansa ne yazar Yargıtay'da kesinleşmeden, hükmü kendi zihninde kesinleştirmiş zaten."

"NEDEN KAÇIYORSUN CANLI YAYINDAN?"

İBB davasının canlı yayınlanması talebini yineleyen Özel, "Bu kadar kendinden eminsen neden kaçıyorsun canlı yayından?" diye sordu. Özel ayrıca Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli'nin dava hakkında canlı yayın çağrısını anımsattı.

Özel son olarak psikolojik ve ahlaki üstünlüğün kendilerinde olduğunu belirterek, "Ben siyaseti tam bir yıldır 106 meydan, sokak sokak kalabalıklarla yapıyorum, çünkü çoğunluk enerjisi bendedir. O yüzden sen siyaseti yazın soğuttuğun, kışın ısıttığın salonlarda atadıklarınla yapıyorsun. Atanmışlara kendini alkışlatanla, milletin desteğini arkasına alan arasında kusura bakmasın ama tabii ki psikolojik üstünlük farkı da olur, ahlaki üstünlük farkı da olur" dedi.

CHP lideri Özel’den ‘butlan’ yorumu: ‘Keyiflerine göre konuşmayalım’ CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Parti Meclisi üyeleriyle yaptığı toplantıda “mutlak butlan” konusunun gündeme gelmesi üzerine “Hiç bunlara girmeyelim. Hukuken izahı olmayan şeyleri konuşmanın anlamı yok. Olsa bile keyfi olur. Başkalarının keyfine göre bir tartışma yapmanın da anlamı yok” dediği belirtildi.
Yaptığı ziyaretleri anımsattı: Özgür Özel'den ittifak sorusuna çarpıcı yanıt CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret etti. Ziyaret sonrası konuşan Özel, "Buradan Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Komisyon toplansın, sendikalaşmanın ve sendikalı işçinin karşısında birtakım yargı oyunları ile ortada olan bütün sorunları kaldıralım. Bu iş bitsin" dedi. Konuşması sonrası ittifak sorusuna yanıt veren Özel, "Hangi eli tutmamız gerekiyorsa o eli tutacağız" ifadelerini kullandı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 'süreç' sözlerine yanıt: 'Bedeli çok ağır olur' TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in belediye başkanları toplantısında, 'Tutuksuz yargılamalar gündeme gelmezse biz masadan kalkarız' mesajına yanıt verdi.