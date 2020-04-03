Altında yeni rekor
Gram altın 347 liraya çıkarak rekor kırdı, çeyrek altın 566 lira ve Cumhuriyet altını 2.142 liradan işlem görüyor.
Altının gram fiyatı, tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından 345 liradan alıcı buluyor. Gram altın gün içinde 347 liraya çıkarak rekor tazeledi. Çeyrek altın 566 lira, Cumhuriyet altını da 2.142 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı şu dakikalarda 1.611,89 dolar civarında bulunuyor. Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için dünya genelinde atılan adımlarla birlikte, belirsizliğin varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini kaydetti.
Küresel piyasalar merkez bankalarının ve ekonomi yönetimlerinin aldığı önlemlerin rağmen virüs salgınına ilişkin endişelerle düşmeye devam ediyor.
Piyasaların gündeminde bugün yurt içinde açıklanacak enflasyon verisi, koronavirüs odağında yaşanan hareketlilik ve yurt dışında ise ABD'de açıklanacak olan işsizlik verisinde olacak.
Kaynak: NTV
Video Haberler
- Dikkat çeken anons: Dinlemeseniz, ölüp gidesiniz
- Turizm kenti başkanlarıTdan ortak çağrı “Evinizde kalın”
- Koronavirüse rağmen patrondan çalışacaksınız tehditi
- İmamoğlu paylaştı! Ne yapmalıyız, ne yapmamalıyız?
- Antalya'da büyük rezillik! Polis baskın yaptı
- Uşak Valisi o görüntüleri böyle savundu!
- Habertürk canlı yayınında gergin anlar
- Karantinadan 'levha' kılığında kaçtı
- CHP'li vekilin önü emniyet güçleri tarafından kesildi
- Rekortmen dalgıç görüntüledi: İlk defa karşılaştım