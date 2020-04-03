Altında yeni rekor

03 Nisan 2020 Cuma, 10:15

Altının gram fiyatı, tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından 345 liradan alıcı buluyor. Gram altın gün içinde 347 liraya çıkarak rekor tazeledi. Çeyrek altın 566 lira, Cumhuriyet altını da 2.142 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı şu dakikalarda 1.611,89 dolar civarında bulunuyor. Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için dünya genelinde atılan adımlarla birlikte, belirsizliğin varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini kaydetti.

Küresel piyasalar merkez bankalarının ve ekonomi yönetimlerinin aldığı önlemlerin rağmen virüs salgınına ilişkin endişelerle düşmeye devam ediyor.

Piyasaların gündeminde bugün yurt içinde açıklanacak enflasyon verisi, koronavirüs odağında yaşanan hareketlilik ve yurt dışında ise ABD'de açıklanacak olan işsizlik verisinde olacak.

Kaynak: NTV