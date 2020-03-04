Ankara, ABD’nin top çevirdiği savunma sistemi talebi için ittifaklı çözüm arayışında; Patriot’a NATO formülü

04 Mart 2020 Çarşamba, 05:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le İdlib gerilimini görüşeceği Moskova ziyareti öncesi Türkiye’ye gelen ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, önceki gece Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la görüştü.

Ankara’nın talep ettiği Patriot füzelerinin verilmesi için ABD Savunma Bakanlığı’yla anlaşmazlık yaşadığı haberlerinin ardından Türkiye’ye gelen Jeffrey’nin ziyareti sırasında Türkiye’nin talebi yinelenirken Ankara’da Patriot füzelerinin doğrudan alım yoluyla değil daha önce olduğu gibi NATO desteği kapsamında konuşlandırılması formülü üzerinde duruluyor.

ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft ile Türkiye’ye önceki gece gelen Jeffrey, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la görüştü. Ayrıca Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve Jeffrey başkanlığında heyetler arası görüşme de yapıldı. Jeffrey’in bugün ise Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile görüşmesi bekleniyor. ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield’den ise “Türkiye’nin hava savunma desteği talebini inceliyoruz” açıklaması geldi.

Jeffrey’nin ziyaretiyle ilgili dün İngiliz mevkidaşı Dominic Raab’la düzenlediği basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Türkiye’nin gerek NATO’dan gerek müttefiklerden beklentilerinden biri hava savunma sistemidir. Türkiye her an farklı tehditlerle karşı karşıya kalabiliyor. Bizim elzem olarak hava savunma sistemine ihtiyacımız var” ifadesini kullandı. Daha önce Türkiye’ye NATO desteği kapsamında gönderilen ancak daha sonra çekilen Patriot füzelerinin yeniden konuşlandırılmasını istediklerini belirtti. Raab ise “vazgeçilmez bir ortak” olarak tanımladığı Türkiye’nin İdlib’de ateşkesi tesis etme çabalarını desteklediklerini söyledi.

İSPANYA’NINKİ İNCİRLİK’TE

Rusya onay vermediği için İdlib’deki askeri birliklere yakın hava desteği sağlayamayan Türkiye, Suriye’de geçen hafta 34 askerin şehit olduğu saldırının ardından ABD’den yeniden Patriot füzesi talep etmişti. Ancak Türkiye’ye Patriot satışı, ABD Kongresi tarafından Rusya’dan alınan S-400’lerden vazgeçme şartına bağlı olduğu için Ankara’da Patriot’ların, NATO dayanışması kapsamında yeniden Türkiye’ye gönderilebileceği seçenek üzerinde duruluyor.

Türkiye, 2012’de Suriye’den füze tehdidi olduğu gerekçesiyle NATO’dan hava savunma desteği talep etmiş, bunun üzerine NATO, “Active Fence” görev gücü kapsamında Türkiye topraklarına yönelebilecek hava ve füze tehditlerine karşı Patriot konuşlandırılması kararı almıştı. İlk olarak ABD, Almanya ve Hollanda’dan Patriot füzeleri Türkiye’nin güney sınırına konuşlandırılmış, bu ülkelerin farklı zamanlarda füzeleri çekme kararı alması üzerine 2014’te İspanya bir Patriot, İtalya ise bir SAMP-T füze sistemini Türkiye’ye göndermişti. İtalya’nın geçen yılın sonunda SAMP-T’yi geri çekmesi üzerine Türkiye’de yalnızca İncirlik’te konuşlu İspanya’ya ait Patriot sistemi kaldı.

Ankara’nın Suriye’deki son saldırıdan sonra gündeme getirdiği talebinin kabulü halinde, Türkiye’ye gönderilebilecek Patriot sisteminin Gaziantep’teki eski yerine çok kısa sürede konuşlandırılabileceği belirtiliyor.

ABD’NİN SAVAŞ OYUNLARI... ‘MÜHİMMAT VEREBİLİRİZ’!

ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft ve Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Suriye’deki çatışmalardan kaçanlara yapılan uluslararası yardımlarla ilgili bilgi almak üzere Hatay’a gitti. Jeffrey, ABD’nin Türkiye’ye İdlib için mühimmat sağlamaya hazır olduğunu söyledi. “Türkiye bir NATO müttefiki. Ordunun çoğu Amerikan ekipmanı kullanıyor. Mühimmatların hazır ve kullanılabilir olmasını sağlayacağız” dedi. Craft ve Jeffrey, BM’nin yardımlarının Suriyelilere dağıtıldığı Reyhanlı’daki lojistik merkezini ziyaret etti. ABD Başkanı Trump’ın yerinden edilmiş kişilerin durumunu görmek ve kaygılarını ifade etmek üzere kendisini Türkiye’ye gönderdiğini söyleyen Craft, “İnsani yardımların ulaştırılması bu zor duruma bir cevap ama esas olan kalıcı ateşkesin sağlanmasıdır” dedi. ABD olarak Suriyelilere ulaştırılmak üzere 180 milyon dolarlık ek fon sağladıklarını söyledi. İnsani dramın sorumlusunun Şam yönetimi olduğunu belirten Craft, “Rusya ve Esad’dan bir an önce ateşkes ilan etmelerini istemeliyiz” ifadesini kullandı.

‘BERLİN GÜVENLİ BÖLGEDEN YANA’

Öte yandan Reuters’ın haberine göre Almanya Başbakanı Angela Merkel, Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge kurulması taraftarı olduğunu söyledi. Merkel’in Rusya Devlet Başkanı Putin’i de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile 4’lü zirveye katılmayı reddetmesi nedeniyle eleştirdiği belirtildi. Ayrıca Merkel’in dün Putin ile telefon görüşmesi yaptığı gündeme yansıdı.