Ankara Büyükşehir Belediyesi kiracılarının borçları, 2 ay ertelendi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), koronavirüs ve salgın hastalıklara karşı alınan önlemler kapsamında, ödeme güçlüğü çeken kiracılarının borçlarının 2 ay süre ile ertelediğini bildirdi.

AA
17 Mart 2020 Salı, 11:28

Büyükşehir Belediyesinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Koronavirüs sürecinde yaşanan gelişmeler sebebiyle ödeme güçlüğü çeken kiracılarımız için belediyemizin kira alacakları bugünden itibaren ilk etapta iki ay süreyle ertelenmiştir." ifadesi kullanıldı.


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