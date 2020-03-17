Ankara Büyükşehir Belediyesi kiracılarının borçları, 2 ay ertelendi

17 Mart 2020 Salı, 11:28

Büyükşehir Belediyesinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Koronavirüs sürecinde yaşanan gelişmeler sebebiyle ödeme güçlüğü çeken kiracılarımız için belediyemizin kira alacakları bugünden itibaren ilk etapta iki ay süreyle ertelenmiştir." ifadesi kullanıldı.