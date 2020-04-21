Ankara Valiliği'nden sokağa çıkma yasağı açıklaması
Ankara Valiliği, başkentte sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı günlerde uygulamadan muaf olan kişiler için EGO otobüsleri ile Başkentray'ın belirli saatlerde hizmet vereceğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 81 il valiliğine, 23, 24, 25 ve 26 Nisan'da uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelgesinde yer alan hususlar hatırlatıldı.
Bunların yanı sıra, başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu düzeninin tesisi amacıyla görevli olan kamu görevlileri ile istisna kapsamındaki vatandaşların şehir içi toplu ulaşımlarını teminen belediyelerce gerekli tedbirler alınacak.
EGO Genel Müdürlüğüne ait otobüsler perşembe ve cuma günleri 07.00-20.00 saatleri arasında, hafta sonu ise 07.00-09.00 ile 16.30-20.00 saatleri arasında, TCDD'ye bağlı Başkentray ise 06.30-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek.
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