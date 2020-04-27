Ankara’da 3,7 büyüklüğünde deprem oldu

27 Nisan 2020 Pazartesi, 04:22

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sosyal medya hesabından yer alan bilgiye göre, saat 02.27’de Akyurt ilçesinde 3,7 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. Depremin yaklaşık 14 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.