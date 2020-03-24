Ankara'da yaşlı bir kişiyi videoya alıp korkutan kişinin cezası belli oldu

24 Mart 2020 Salı, 18:29

Koronavirüs nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşlar sokağa çıkmaması çağrısı yapılırken, sosyal medyada yayılan bir görüntü yoğun tepki gördü. Videoyu çekip paylaşan M.T.E.'ye 15 gün ev hapis ve salgından sonra haftada iki gün huzurevini ziyaret etme cezası verildi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Adalet sistemimiz, evde kalmanın yalnız İhsan Amca'ya mahsus olmadığını anlaması için şüphelinin 15 gün konutundan çıkmamasına ve salgın riskinden sonra da büyüklerimizin kıymetini anlaması için huzurevi ziyareti yapmasına karar verdi'' ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Koronavirüs nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşlar sokağa çıkmaması çağrısı yapılırken, sosyal medyada yayılan bir görüntü yoğun tepki gördü. Görüntülerde, 65 yaş üstünde olduğu düşünülen bir vatandaşa, evine dönmesi yoksa işlem yapacağını söylenmesine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da "65 yaş ve üstü risk grubunda olan büyüklerimiz evde kalarak sadece koronavirüsten değil, elinde telefonla dolaşıp onları kaydeden etkileşim hastalarından da korunacaklardır" diye tepki gösterdi. Sosyal medya kullancısı gelen tepkiler üzerine bir video daha paylaşarak, "Herhangi bir amacımız yoktu. Amca ile dalga geçmiyoruz, küfretmiyoruz" diyerek kendisini savundu.