Ankara'daki terör saldırısının şüphelileri yakalandı
Ankara Kumrular'da 9 yıl önce 5 kişinin hayatını kaybettiği bomba yüklü otomobille gerçekleştirilen terör saldırısının şüphelileri Diyarbakır'da yakalandı.
Ankara Kumrular'da 9 yıl önce bomba yüklü otomobille gerçekleştirilen, 5 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı terör saldırısının şüphelisi PKK'lı terörist Diyarbakır'da yakalanarak tutuklandı.
OPERASYONLA İLGİLİ ŞU BİLGİLER AKTARILDI
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, 2011'de Kumrular Caddesi'nde bomba yüklü otomobille gerçekleştirilen, 5 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı terör saldırısı ve aynı gün Güney Ekspres treninde bulunan patlayıcı madde ile engellenen terör eylemi ile ilgili şüphelilerden olan PKK/KCK terör örgütü üyesinin Diyarbakır'da olduğunun belirlendiği bildirildi.
PKK üyesinin Peyas Mahallesi'nde yaşayan babası M.A'nin yanında olduğu ve babasının kendisini sakladığının tespit edilmesi üzerine dün ikamet ettiği değerlendirilen iki adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, şüpheli İ.A'nın söz konusu ikamette yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.
Adli mercilere sevk edilen terör örgütü üyesinin aynı gün tutuklanarak cezaevine teslim edildiği aktarılan açıklamada, "PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız ve kararlı bir biçimde vatandaşlarımızın güvenliği için tüm devlet kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde sürdürülmeye devam edilmektedir." ifadesine yer verildi
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