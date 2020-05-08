Anne Mutlu, artık mutlu!

08 Mayıs 2020 Cuma, 06:00

Ankara’da yaşayan Esra ve Recep Alper Mutlu çifti, çocuk sahibi olabilmek için 3 yılda 6 kez tüp bebek tedavisi görmesine karşın hayallerine kavuşamadı.

Her Anneler Günü’nü buruk geçiren Esra Mutlu, geçen yıl Anneler Günü’nde bir dilek diledi ve “Anne olmadan geçirdiğim son Anneler Günü olsun” notunu düştü. Yaşadığı umutsuzluklara karşın kendilerine son bir şans tanıyan çift, “altın yumurta” ile bebeklerini kucağına aldı. Koronavirüs ile mücadele edilen bu zorlu süreçte dünyaya gelen “Çınar Alp” annesine en büyük Anneler Günü armağanı oldu.

AMELİYATLAR DİZİSİ

4 yıl önce evlenen çift, evliliklerinin ilk ayından itibaren bebek sahibi olmak istiyordu fakat Esra Mutlu’nun 10 yıl önce geçirdiği çikolata kisti ameliyatında tüplerinden biri alınmıştı ve anne olması için sorun yaratıyordu.

Mutlu çifti, evliliklerinin ikinci ayında özel bir hastaneye başvurdu. 3 yıl boyunca aynı hastanede arka arkaya 6 kez tüp bebek tedavisi gören çiftin her denemesi olumsuz sonuçlandı. Rahimde gelişen problemler sebebiyle 8 kez histereskopi ameliyatı da olan Esra Mutlu’nun anne olma umudu gittikçe azaldı. Çocuk sahibi olamayacağını düşünen 39 yaşındaki çift, evlat edinmek için başvurdu. Bu bekleme sürecinde çift, son bir şans için Prof. Dr. Berfu Demir ile tanıştı.

OĞLUM KUCAĞIMDA!

Anne Mutlu, “Hamilelik haberimi aldım. Muhteşem bir duyguymuş, ilk görüşte aşk dedikleri buymuş. Önceki yıllarda Anneler Günü benim için buruk geçiyordu, bu sene oğlumuz kucağımda” dedi.

ALTIN YUMURTA NEDİR

Altın yumurta, zorlu hasta grubuna giren ve çocuk sahibi olma şansı istatistiklere göre çok daha az olan ileri yaş anne adaylarına ve kendisi genç ama yumurtalık yaşı ileri olan anne adaylarına özel olarak uygulanan bir tedavi yöntemi.