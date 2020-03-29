Anneler taleplerini internetten haykırdı
Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini arayan, faillerin yargılanmasını isteyen Cumartesi Anneleri koronavirüs salgını nedeniyle bu haftaki eylemlerini internet üzerinden düzenledi.
Anneler, 783. haftada gözaltında kaybedilen Metin Andaç, Neslihan Uslu, Hasan Aydoğan ve Mehmet Ali Mandal’ın akıbetini sordu.
Basın açıklamasını gözaltında kaybedilen Hasan Ocak’ın kardeşi Maside Ocak yayınladığı videoda okudu. Koronavirüsün cezaevilerinde yarattığı tehlikeye dikkat çeken Ocak, şunları kaydetti: “İnsanlara hijyen koşullarında izole olma imkânı sağlamak devletin görevidir. Çünkü kişilerin önündeki ekonomik engelleri kaldırmak, sosyal adaleti sağlamak devlet olmanın gereğidir. Tutuklu ve hükümlülerin yaşam hakkı da devletin güvencesi altındadır. Bu karanlık günlerden çıkabilmek için her zamankinden daha çok şeffaflığa ve insan haklarına ihtiyacımız olacak.”
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