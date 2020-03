‘Annen giderse yarım da kalırsın yarınsız da kalırsın’

08 Mart 2020 Pazar, 09:49

Bir tarafta kadına yönelik şiddet ve ölümler, diğer tarafta ise annesiz kalan çocuklar...

İstanbul Kağıthane’de 13 Mayıs 2016’da eşi Ali Rıza Özpolat tarafından öldürülen Halide Özpolat’ın kızı Zekiye Kaya “ Annemi kaybettiğim gün gidip son kez sarılmak istedim. Ama onu bile yapamadım çünkü mermi annemin yüzüne gelmiş ve paramparça olmuştu” ifadelerini kullanıyor.

‘ZEKİYE YETİŞ’ DEDİ Mİ?

İstanbul Kağıthane’de, 13 Mayıs 2016 tarihinde Halide Özpolat eşi Ali Rıza Özpolat tarafından evinde, başına av tüfeğiyle ateş ederek öldürdüldü. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada "eşini kasten öldürmek" suçundan 20 yıl hapis cezası aldı.

Halide Özpolat’ın kızı Zekiye Kaya, annesini son kez bile göremediğini söyleyerek “ Annem, babam tarafından öldürüldüğünde 32 yaşındaydım. Annemi kaybettiğim gün gidip son kez sarılmak istedim. Ama onu bile yapamadım çünkü mermi annemin yüzüne gelmiş ve paramparça olmuştu. Olaydan 1 hafta sonra eve girdiğimde koltuğun kenarında annemin çene kemiğini gördüm. Annemi öldürdüğü gün babamda benim için öldü. Annemin ölümünden sonra benim zor süreç başladı. Büyük oğlumu annem büyütmüştü. Acımı yaşayamadım. Çünkü oğluma destek olmak zorundaydım ağlıyordu, uyumuyordu. ‘Ben annanemi istiyorum ben onsuz uyuyamam siz beni annanem gibi sevemezsiniz’ diyordu. Arkadaşlarım yanımda anneleriyle konuştuklarında gözlerim doluyor. Her gün yastığa başımı koydugumda acaba anneciğim o anda ne yaptı. Korktu mu, canı yandı mı? ‘Zekiye yetiş’ dedi mi? dediğse eğer yetişemedim. O katilin elinden annemi kurtaramadım. Sonra mahkemeler başladı. 2 yıl boyunca hiç istemesemde o adamı görmek zorunda kaldım. Mücadelem de kadın plartformları beni hiç yalnız bırakmadı” diye konuştu.

‘CAN BU CAN’

Mersin’de, 28 Haziran tarihinde Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesindeki işine gitmek üzere evinden çıkan 42 yaşındaki iki çocuk annesi Filiz Kaplan, boşandığı kocası Murat C. tarafından silahla vurularak öldürüldü. Geçtiğimiz Şubat ayında Mersin 10.Ağır Ceza mahkemesinde görülen davada Murat Ceritoğlu “tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Tutuksuz yargılanan 3 kişiye ise beraat kararı verildi. Annesi öldürüldüğünde 23 yaşında olan Selcan Kaplan, “28 Haziran’da çığlıkları duyulmayan Filiz Kaplan’ın kızıyım. Benden hayalleri olan, merhameti yüreğinden taşan, her saniyesine ihtiyaç duyduğum annemi kopardılar. Ben 23 yaşında huzurumu da mutluluğumu da, yaşama sevincimi de kaybettim. Ben annemin yokluğunu yüreğime sığdıramadım. Benim insanlara söyleyecek bir kaç cümlem var. Erkekleri iyi yetiştirin. Bilsinler ki kadınları hiç bir insanı öldürmesinler. Can bu can. İnsan ‘yarım kalır mıymış demeyin arkadaşlar. Kalır. Annen giderse yarım da kalırsın yarınsız da kalırsın” ifadelerini kullandı.