Ayrılık kararını takımına bildirdi... Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya!

Tottenham forması giyen 20 yaşındaki genç futbolcu Mathys Tel, İngiliz ekibinden ayrılmak istiyor.

Bayern Münih'ten yaz transfer döneminde İngiliz ekibine 35 milyon Euro bonservisle imza atan Tel, Ada'da aradığını bulamadı.

İngiliz ekibinde istediği süreyi bulamayan genç futbolcu, kiralık olarak takımdan ayrılmak istiyor. Tel, bu kararını Tottenham'a da bildirdi.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE İLGİLENİYOR

The Guardian'da yer alan habere göre, Galatasaray ve Fenerbahçe ile birlikte Fransa'dan da Paris FC, Mathys Tel ile ilgileniyor.

Brennan Johnson'ı Crystal Palace'a gönderen Tottenham, İtalya ve İspanya'dan da ilgi olan Mathys Tel'in ayrılığı konusunda karar vermekte tereddüt taşıyor. İngiliz ekibinin, Tel'in de ayrılığı konusunda isteksiz olduğu belirtildi.

BU SEZON PERFORMANSI

Tottenham'da bu sezon 19 maçta 685 dakika süre bulan Mathys Tel, 3 kez ağları havalandırdı.