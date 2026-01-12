AKP'ye geçen Hasan Ufuk Çakır, Erdoğan'a 'ikinci kez' selam durdu: Bu kez fotoğrafına...

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taktığı rozet ile AKP'ye katıldı.

Çakır'ın AKP Grup Toplantısı'nda düzenlenen törende Erdoğan hakkında düzdüğü övgüler ve verdiği selam, AKP içinden bile tepkilere yol açmıştı.

BU SEFER ERDOĞAN'IN FOTOĞRAFINA SELAM DURDU

CHP'lilerin oylarıyla milletvekili olduktan sonra AKP'ye geçen Çakır, bu sefer Erdoğan'ın resmine selam durdu.

Memleketi Mersin'de düzenlenen AKP İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuşan Çakır, “Mersin’de ilk seçimde göreceksiniz, AK Parti açık ara birinci olacak” iddiasında bulundu.

Bir kez daha Erdoğan'a övgülerde sınır tanımayan Çakır, salonda bulunan Erdoğan'ın fotoğrafına bakarak asker selamı verdi.

ÇAKIR, GRUP TOPLANTISINDA NE DEMİŞTİ?

Hasan Ufuk Çakır'ın AKP Grup Toplantısı'nda söyledikleri ve hareketleri gündem olmuştu.

Çakır, rozetini almasının ardından yaptığı konuşmada "İki büyük kumandan var biri Atatürk diğeri Erdoğan" diyerek Erdoğan'a selam durdu.