Annesinin öldürdüğü çocuğun cenazesini babası teslim aldı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde dün annesinin boğarak öldürdüğü 4 yaşındaki Ali Şurzal Kirez'in cenazesi babasına teslim edildi.

AA
08 Nisan 2020 Çarşamba, 14:32

Merkezefendi ilçesi Servergazi Mahallesi'ndeki evlerinde annesi Nagihan Kirez (30) tarafından boğularak öldürüldüğü belirlenen 4 yaşındaki çocuğun cenazesi, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesindeki otopsi işleminin ardından babası İbrahim Kirez ve yakınlarına teslim edildi.

Ali Şurzal'ın cenazesinin, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde ikindi vakti kılınacak namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.



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