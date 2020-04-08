Annesinin öldürdüğü çocuğun cenazesini babası teslim aldı
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde dün annesinin boğarak öldürdüğü 4 yaşındaki Ali Şurzal Kirez'in cenazesi babasına teslim edildi.
Merkezefendi ilçesi Servergazi Mahallesi'ndeki evlerinde annesi Nagihan
Kirez (30) tarafından boğularak öldürüldüğü belirlenen 4 yaşındaki çocuğun
cenazesi, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesindeki otopsi işleminin ardından
babası İbrahim Kirez ve yakınlarına teslim edildi.
Ali Şurzal'ın cenazesinin, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde ikindi vakti
kılınacak namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.
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