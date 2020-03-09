Antalya Müzesi'nde 48 yıldır sergilenen portre heykelin Sappho olduğu tespit edildi

09 Mart 2020 Pazartesi, 11:24

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Havva İşkan Işık, Antalya Müzesi'nde 1972'den bu yana bulunan portre heykelin, antik dönemin ilk ve en önemli kadın şairi olarak bilinen Sappho'ya ait olduğunu tespit ettiğini söyledi. Aynı zamanda Patara Antik Kenti Kazı Başkanı olan Işık, heykel ve portre derslerinin bazılarını, dünyanın en önemli heykel müzelerinden Antalya Müzesi'nde yaptığını ifade etti.

Müzede, Perge Antik Kenti'nde bulunduğu belirtilen portrenin dikkatini çektiğini anlatan Işık, yaptığı araştırmada portrenin antik dönemin ilk ve en önemli kadın şairi olarak bilinen Sappho'ya ait olduğunu tespit ettiğini anlattı. Portre üzerinde yaptığı çalışmaları, konuk olarak gittiği yurt dışındaki üniversitelerde akademik incelemeyle de teyit ettiğini anlatan Işık, çalışmasıyla ilgili hazırladığı bilimsel makaleyi yakın zamanda yayımlayacağını ve böylece bütün dünya bu eserin Antalya Müzesi'nde olduğunu öğreneceğini söyledi.

Portrenin Antalya Müzesi'ne 1972'de geldiğini belirten Işık, portrenin o dönem Yeni Kapı Karakolu ekiplerince kaçakçıların elinden "zor alım" yöntemiyle alınarak müzeye teslim edildiğini kaydetti.

ADI "ANTALYA'NIN SAPPHO'SU" OLDU

Portrenin adını "Antalya'nın Sappho'su" koyduğunu dile getiren Işık, eserin literatürde bundan sonra böyle geçeceğini söyledi.

Bunun bir örneğinin de Münih'te yer aldığını anlatan Işık, şunları söyledi:

"Adı 'Münih'in Sappho'su diye geçiyor. Portrenin, Antalya Müzesi'nde artık çok ayrı, vurgulayıcı bir yere konulması gerekiyor. Türkiye'de başka bir örneği bulunmuyor. İstanbul Müzesi'nde bir Sappho başı var ama başka tipte. Bu, 4. yüzyıl tipinde Türkiye'de bulunan tek örneği, dünya müzelerinde de çok az sayıda var. Dünya çapında bir heykel müzesi olan Antalya Müzesi, bu eserle önemini bir kez daha taçlandırmış oldu"

Portrenin nerede bulunduğuna ilişkin net bir bilginin olmadığını söyleyen Işık, müzede, portrenin Perge Antik Kenti'nde bulunduğunun yazdığını ancak bunun kesin bir bilgi olmadığını belirtti. Sappho'nun milattan önce 630 yılında doğduğunu söyleyen Işık, ölüm tarihinin ise milattan önce 570 yılları civarı olduğunu kaydetti.

Şairin, erken döneme ait bir sanatçı olduğunu anlatan Işık, "Maalesef şiirlerin yüzde 7-8'lik bir kısmı elimizde, geri kalanları kaybedilmiş. Midilli Adası'nda yaşamış. O dönem Midilli Adası, Anadolu kültürünün içinde kabul edilen bir ada. Bu adalar zaten hiçbir zaman Anadolu kültürü dışında bir gelişim göstermemiş. Sappho, döneminin son derece modern, hiçbir kural tanımayan yaşamıyla biliniyor. Genellikle aşk şiirleri yazıyor. Çok önemli bir kadın şair" diye konuştu.