Antalya'da 'merdiven altı' tıraş

04 Nisan 2020 Cumartesi, 17:09

Dünyayı ve Türkiye'yi tehdit eden koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın 21 Mart'ta aldığı karar doğrultusunda berber, kuaför ve güzellik salonları tedbir kapsamında kapatıldı. İş yerlerinin kapanmasının ardından Türkiye'de birçok ilde bazı berberler yasak olmasına rağmen evlerde, çatılarda ve sokakta tıraş yapmaya devam ediyor. Antalya'nın Duraliler Mahallesi'nde bugün öğleden sonra çekilen görüntülerde bir berber, müstakil iki katlı evin bahçesindeki merdiven altında bir kişiyi tıraş etti. Komşulara aldırış etmeyen berber, yanındaki çantada getirdiği makas, tarak gibi aletlerle ev sahibinin saç tıraşını yaptı.



